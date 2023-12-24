«سياحة وفنادق المنيا» تعلن أماكن عقد امتحانات الفصل الأول التحريرية

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، اليوم الأحد، أماكن تواجد الطلاب بالمدرجات والقاعات لأداء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/ 2024.

أماكن عقد الامتحانات التحريرية

وبحسب بيان صادر عن كلية السياحة والفنادق، فإن أماكن الامتحانات التحريرية، هي:

- مبنى المدرجات - مدرج (ب):

الفرقة الثانية - قسم الإرشاد السياحي.

الفرقة الرابعة - قسم الإرشاد السياحي.

- مبنى المدرجات - مدرج (د):

الفرقة الثالثة - قسم إدارة الفنادق

الفرقة الرابعة - قسم إدارة الفنادق وقسم الدراسات الفندقية (لائحة قديمة) المبني القبلي

الفرقة الأولى - قسم الإرشاد السياحي الدور الثالث الجناح الشرقي

برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة - الدور الثالث الجناح الغربي

الفرقة الأولى - قسم الدراسات السياحية - الدور الرابع

الفرقة الثالثة - قسم الإرشاد السياحي الدور الثالث الجناح الشرقي

الفرقة الثالثة - قسم الدراسات السياحية - الدور الرابع

الفرقة الرابعة قسم - الدراسات السياحية - الدور الرابع ( لجنة 21 - 22)

الفرقة الرابعة - قسم الدراسات السياحية - الدور الخامس (لجنة 23-32)

- مبنى المدرجات - مدرج (أ)

الفرقة الثانية - قسم الدراسات السياحية

الفرقة الرابعة - قسم الإرشاد السياحي

مبنى المدرجات - مدرج (ج)

الفرقة الثانية - قسم إدارة الفنادق

الفرقة الرابعة - قسم إدارة الفنادق

المبنى البحري.. الفرقة الأولى إدارة الفنادق الدور الخامس الجناح الشرقي.

الالتزام بالتعليمات الصادرة

وشددت كلية السياحة على ضرورة حضور الطلاب للامتحانات في الموعد المحدد، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة الكلية.

وتعد كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا إحدى الكليات الرائدة في مجال التعليم السياحي والفندقي في مصر، وتسعى إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل السياحي والفندقي.