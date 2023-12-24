«غرفة السياحة»: الشركات سددت رسوم 300 باقة حج دون قرعة

قال أحمد وحيد،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، إن نحو 40 شركة سياحة تقدمت رسميا إلى وزارة السياحة والآثار لتنظيم باقات الحج دون قرعة،لافتا إلى أن تلك الشركات طالبت فقط بتنظيم نحو 300 باقة حج دون قرعة وقامت بسداد الرسوم المخصصة لذلك عبر الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل وزارة المالية .

وأضاف لـ«الوطن» أنه سيتم فتح باب التقدم من جديد لتنظيم باقات الحج دون قرعة عقب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، والمحدد لها يوم 6 يناير المقبل، موضحا أنه بعد هذا التاريخ ستعلم شركات السياحة حجم الأعداد التي يمكنها السفر للحج بواسطة باقات الحج دون قرعة، مشيرا إلى أنه يحق للمواطنين الذين لم يفوزوا بالقرعة التقدم لتلك الباقات.

باقات الحج دون قرعة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه بالرغم من أن شركات السياحة تقدمت عند فتح باب التقدم لتنظيم باقات الحج دون قرعة بطلبات لتنظيم نحو77 ألف باقة، إلا أنه عند تحصيل الرسوم لم يتم الدفع إلا نحو 300 باقة فقط ،لافتا إلى أن كافة المتقدمين لباقات الحج دون قرعة سيفوزوا بفرصة الحج هذا العام حيث لن يدخلوا قرعة، مشيرا إلى أن المواطنين الذين منعتهم الضوابط المنظمة للحج المصري من التقدم للحج كمن أدى المناسك قبل ذلك، يمكنهم التقدم لباقات الحج بدون قرعة والسفر للحج.