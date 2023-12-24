سيدات دلجا في المنيا يحولن البوص ومخلفات الزراعة إلى سماد عضوي (صور)

في إطار جهود الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في المناطق الريفية، نظم المجلس القومي للمرأة بالقاهرة زيارة إلى قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، لمتابعة تدريب السيدات على تشغيل ماكينات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، حيث يتم فرم المخلفات الزراعية وإضافة روث الحيوانات بنسب معينة، لتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست».

توفير فرص عمل لائقة للسيدات

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن المشروع يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للسيدات في المناطق الريفية، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي يسهم في الحفاظ على البيئة، وزيادة الإنتاج الزراعي.

تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد

وأضافت «أبو سمرة»، أن المشروع حظي بإقبال كبير من السيدات في قرية دلجا، حيث تم تدريبهن على تشغيل ماكينات إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومنها البوص (بقايا الذرة الشامية الجافة)، مشيرة إلى أن السيدات اللاتي تم تدريبهن على المشروع نجحن في تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، يتم بيعه ويوفر دخلاً جيداً للسيدات.

وأكدت «أبو سمرة»، أن المجلس القومي للمرأة يحرص على تنفيذ مشروعات تستهدف توفير فرص عمل لائقة للسيدات في المناطق الريفية، وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

يذكر أن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية في قرية دلجا بالمنيا يأتي في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي يستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب والمرأة في المناطق الريفية، وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.