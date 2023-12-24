ندوة بـ«القابضة للمطارات» حول «إدارة الذات» لتثقيف العاملين

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه في إطار الاهتمام بالجانب الثقافي والنفسي للعاملين بالشركة، فقد أقامت المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة تثقيفية بعنوان «إدارة الذات والصراع في العمل والحياة».

حضور مكثف من العاملين بالشركة

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن الندوة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، شهدت حضورًا مكثفًا من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بوزارة الطيران المدني المصري، إذ انقسمت الندوة لقسمين ناقش الجزء الأول منها والذي ألقاه دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية «التحديات والصراع في العمل والحياة»، وناقش الجزء الثاني الذي ألقته دكتور إيمان وليم مديرة مركز CTC، كيفية «إدارة الذات والحياة بشكل أفضل».

أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بالمطارات المصرية

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن صالات السفر والوصول بكافة المطارات المصرية تزينت بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.