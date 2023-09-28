«القابضة للمطارات» تنظم يوما صحيا مجانيا للكشف الطبي على موظفي الشركة

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة نظمت يوما صحيا مجانيا للكشف الطبي على موظفي الشركة، حيث قامت الإدارة الطبية بالشركة بالتعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة، بتجهيز عيادات لكشوفات القلب والعظام والكشف الباطني، بالإضافة إلى قياس السكر والضغط وعمل رسم القلب وكتابة الوصفات الطبية وفق الكشف.

الشركة تولي عناية كبرى للبعدين الاجتماعي والصحي للعاملين

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن الشركة تولي عناية كبرى بالبعدين الاجتماعي والصحي للعاملين، وإضافة إلى توفير تأمين طبي لهم تهتم الشركة بإقامة الفعاليات الطبية المختلفة، حيث قامت تلك القافلة الطبية بالكشف على العاملين بالشركة المصرية للمطارات والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.

القافلة الطبية ستتوجه لكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أنه من المقرر أن تتوجه القافلة الطبية إلى باقي الشركات التابعة للشركة القابضة في الفترة القادمة.