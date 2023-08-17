«القابضة للمطارات» توصي العاملين بترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترة العمل

قدمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع إدارة الإعلام بالشركة، نصائح لطرق ترشيد استهلاك الكهرباء بأماكن العمل، شملت ضرورة ضبط درجة حرارة التكييف بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، وإغلاق الأجهزة الكهربائية بين الحين والآخر لفترات طويلة، وعمل صيانة دورية لكافة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من عدم ترك السخان الكهربائي متصل بالطاقة الكهربائية.

إطفاء المصباح الكهربائي ولو لمدة دقائق

وأضافت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال المنشور التوعوي للعاملين بالشركة حول آليات ترشيد استهلاك الكهرباء بأماكن العمل، أنه يجب إطفاء المصباح الكهربائي ولو لمدة دقائق، والتقليل من فتح المصابيح الكهربائية خلال فترة النهار خاصة مع وجود ضوء الشمس بالخارج، وإغلاق إضافة الغرف عند الخروج.

ضرورة استخدام مصابيح «ليد» الموفرة للطاقة

وأشارت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى ضرورة استخدام مصابيح «ليد» الموفرة للطاقة، مع ضرورة القيام بفصل كافة الأجهزة الكهربائية «الكمبيوتر- طابعات - ماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الكهربائية المتاحة» عند مغادرة مكاتب العمل.