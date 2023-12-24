سحب كثيفة تغطي سماء أسيوط وانخفاض درجات الحرارة (صور)

غطت السحب سماء محافظة أسيوط، اليوم الأحد، وتسببت في حجب أشعة الشمس، بالتزامن مع موجة من البرد الشديد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك استعدادات مكثفة اتخذتها المحافظة لمواجهة أي تقلبات في الأحوال الجوية وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية والتي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع مديري المديريات والقطاعات المختلفة ورؤساء الأحياء ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزية كل القطاعات والمعدات لمواجهة أي تقلبات في الأحوال الجوية وتدخل المعدات لمواجهة الطوارئ.

وأضاف محافظ أسيوط، أن معدات المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط جاهزة للتدخل في أي وقت، مؤكدا أنه شهد اصطفاف المعدات المختلفة للتدخل في حالة سقوط أمطار وسرعة سحبها دون التأثير على حركة سير المواطنين، وكذلك مراجعة كافة أعمدة الإنارة بشوارع الأحياء والمراكز.