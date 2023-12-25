قبل عرضه في دور السينما المصرية.. تعرف على تفاصيل فيلم «Priscilla»

شهدت الساحة السينمائية، طرح مجموعة من أفلام السير الذاتية خلال عام 2023، وقبل نهاية العام، هناك أفلام جديدة ينتظرها الجمهور، منها فيلم «Priscilla» للمخرجة صوفيا كوبولا، الذي يتناول جزءًا من السيرة الذاتية للممثلة بريسلا بريسلي الزوجة السابقة للفنان إلفيس بريسلي، ونشرتها في كتاب بعنوان «Elvis and Me» لعام 1985، ويأتي عرض الفيلم في دور السينما حول العالم، بعد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان فينيسا السينمائي.

قصة فيلم «Priscilla»

وتتناول أحداث الفيلم، بداية العلاقة التي جمعت بريسلا بريسلي والفنان الراحل، إذ كانت في الـ14 عامًا من عمرها، عندما انتقلت مع عائلتها إلى ألمانيا، حيث يتمركز والدها مع قاعدة الجيش الأمريكي هناك، وفي حفل بالقاعدة، تلتقي «بريسيلا» بالمغني الشهير إلفيس بريسلي البالغ من العمر 24 عامًا، الذي التحق بالجيش في ذروة شهرته.

ويهتم إلفيس، فورًا ببريسيلا، ويبدأ الاثنان في المواعدة بشكل عرضي على الرغم من قلق والديها بشأن فارق السن ومكانة إلفيس الشهيرة، وتتطرق الأحداث إلى المراحل العديدة في حياتهما من الزواج وحتى طلاقها منه في 1973 قبل سنوات من رحيله.

«Priscilla» يحقق 20 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

وتجسد الممثلة كايلي سبايني، دور بريسلا بريسلي، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي، كما ترشحت عن جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن الدور، بينما يؤدي جاكوب إلوردي، دور إلفيس بريسلي.

وشاركت بريسلا بريسلي بنفسها، كمنتجة تنفيذية في الفيلم الذي تصل ميزانيته لـ20 مليون دولار، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 20.8 مليون دولار في دور السينما المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينتظر طرحه في باقي دور العرض حول العالم.