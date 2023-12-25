جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وذلك لمراعاة عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين والشرطة، مشيرة إلى أنّ امتحانات أولى ثانوي، ستبدأ يوم 11 يناير، فيما تبدأ امتحانات ثانية ثانوي في 13 يناير.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، عقد الامتحان إلكترونيًا بالمدارس المتصلة بالإنترنت والطلاب الذين تسلموا التابلت، فيما تُعقد ورقيًا لطلاب الدمج والمنازل والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت الذين لم يتسلموا التابلت.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية ولمدة 3 ساعات.

- الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات ولمدة 3 ساعات.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف والفلسفة ساعة ونصف.

- الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين، والأحياء لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف والجغرافيا لمدة ساعتين.

- الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء لمدة ساعة ونصف واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات .

- الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعتين وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتان.

- الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعتين والفيزياء لمدة ساعتين.

- الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاث ساعات الأحياء والفلسفة والمنطق لمدة ساعتان.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين ونصف وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا ساعتين.

- الأربعاء 24 يناير 2024: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.