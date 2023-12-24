إجراءات حصول المعلمين على شهادة صلاحية الترقي في المناطق الأزهرية

وجّهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات مهمة بشأن التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية للترقي للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية، في إطار ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسؤوليات المحددة.

استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا

- المعلم: مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من خلال وبعد الانتهاء الدخول على موقع كادر المعلم، وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل ويتحمل الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ إجراءات التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له رؤية حركة تنفيذ إجراءات تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.

- لجنة تقييم ملف الإنجاز: تشكل لجنة ثلاثية التقييم بنود الاستمارة تتكون من مدير المنطقة الأزهرية، وموجه عام المادة وعضو قانوني وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقييم ملف إنجاز http://academy.emis.gov.eg/alazhar المعلم إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم.

- مسؤول الكمبيوتر التعليمي في المنطقة الأزهرية أو من يحل محله ما بكلفة الأزهر الشريف مسؤول مسؤولية كاملة عن إتاحة دخول دخول شيخ المعهد الأزهري، وكذلك الموجه الفني، إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين، وإتاحة تقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا للموجهين وشيوخ المعاهد http://academy.emis.gov.eg/alazhar عبر موقع بيانات كادر المعلم والتأكد من تسجيل التقييمات، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا.

استمارات تقييم أداء المعلم

- ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم اعتمادهم من شيخ المعهد والموجه كل فيما يخصه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.

- شاغلو وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون «وظائف الإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر بديلا عن مدير المدرسة، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به بأعمال التدريس.

- تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونيا للمعلمين المرشحين للترقي في المدرسة.

- تسجيل استيفاء موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير ، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراه.

- مدير المنطقة الأزهرية: مسؤول مسؤولية كاملة عن التأكد من انتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا الواقعة في نطاق المنطقة الأزهرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء أعمال استيلاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق كل منطقة أزهرية إلى وكيل الأزهر.

- التوجيه نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على جميع المناطق الأزهرية وكذلك على بوابة الأزهر الشريف بالتعليمات والإجراءات المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، وكذلك شيوخ المعاهد والتوجيه الفني بسرعة تنفيذ ما ورد بعاليه في حدود مسؤولياتهم المحددة بعاليه خلال المدة الزمنية المعلن عنها.