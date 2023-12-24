«رياضة أسوان» تختتم فعاليات معسكر «يلا كامب»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في أسوان، ختام فعاليات المعسكر الرياضي «يلا كامب»، الذي بدأ منذ الخميس الماضي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير، مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة من بينها تخييم الفرق في جزيرة قرب قرية غرب سهيل النوبية على ضفاف نهر النيل في أسوان، لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة والمذهلة.

جولات سياحية للمناطق الأثرية في المحافظة

وتضمن البرنامج جولات سياحية لزيارة معبد فيلة وجزيرة النباتات، وأتيحت للمشاركين فرصة مشاهدة النباتات والأشجار النادرة، فضلاً عن زيارة متحف ورمز الصداقة والسد العالي ومقابر النبلاء وقبة الهواء وجزيرة هيسا.

من جهته، قال سعد خليفة، نائب مدير المديرية للرياضة، في بيان، إن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة مثل كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والألعاب اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية فعاليات السمر الليلية وتقديم الأنشطة الرياضية والترفيهية.

من جهة أخرى، تشهد محافظة أسوان عمليات تجميل ونظافة في جميع المناطق بالتزامن مع استقبال المدينة أفواج كبيرة من الزائرين المصريين والأجانب واستقبالا لاعياد الكريسماس والميلاد.