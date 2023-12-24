محافظ القليوبية يضبط سيارة نقل أثناء إلقائها مخلفات هدم في الشارع بشبرا

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملات رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء أسفل الطريق الدائري وبمحيط محور العصار بنطاق مدينة قليوب وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة بجانبي الطريق بمحور العصار حتى حدود محافظة القاهرة، في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على نظافة الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط داخل الشوارع وانتظام الحركة المرورية

أعمال رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء بمحيط محور العصار وأسفل الطريق الدائري، وخلال الجولة تم ضبط سيارة نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام بمحور العصار ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أعمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق

كما تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق بطول محور العصار، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة بأعمال الكنس ورفع التراكمات للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، موجها بتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

كما وجه «الهجان»، بأهمية استمرار العمل على مدار ال24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع جميع التراكمات ومصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تم خلال الجولة ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وتقطع الطريق بمحور العصار مما يعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن مخالفة القانون.