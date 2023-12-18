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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ القليوبية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

كتب:

حسن صالح
06:01 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالنيابة عن القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، وفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إعلان نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

تحقيق آمال الشَّعب المصري

ودعا «الهجان»، الله أن يوفّق الرئيس السيسي في فترته الرئاسية الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدِّمة، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوءٍ.

وعي وإدارك المواطن القليوبي

وأشاد المحافظ بوعي وإدارك المواطن القليوبي ومدى حرصة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت حراكاً كبيراً بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم إيمانا بدورهم في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

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