محافظ القليوبية يتفقد مصنعا لتعبئة المواد الغذائية بالقناطر الخيرية

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، حيث تفقد المحافظ أحد المصانع المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية للتأكد من توافر الكميات والمخزون من السلع الأساسية والمرور على السلاسل الغذائية ومنافذ البيع للتأكد من التزام الجميع بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بتخفيض السلع الأساسية، والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25% بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمستهلك بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم .

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مصنع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين .

تخفيض الأسعار على التجار

ووجه المحافظ بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر .

وجود تخفيضات حقيقية

حرص المحافظ على المرور على عدد من الهايبرات والسلاسل التجارية ومحال المواد الغذائية ومؤسسات التعبئة بمدينة قليوب، واطمأن المحافظ خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة السكر، والزيت، والسمن ،و الأرز، والمكرونة، ومنتجات الألبان واللحوم، والدواجن الحية والمجمدة، والبيض وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً .

كما وجه المحافظ بإعداد سيارات متنقلة لتوزيع السكر تجوب قرى المحافظه ، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع دون تحميل سلع أخرى، مؤكدًا استكمال التوزيع في كل المدن بباقي أنحاء المحافظة.