جامعة أسيوط تحرز تقدما جديدا في التصنيف العالمي للأداء الأكاديميURAP

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن إنجاز جديد حققته الجامعة مؤخراً في التصنيفات الدولية؛ حيث احتلت المركز 585 عالمياً؛ ضمن 3000 جامعة مشاركة، والسابع محلياً؛ ضمن 33 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي URAP (University Ranking by Academic Performance)، الذي يُطلقه معمل أبحاث جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا بأنقرا؛ بارتفاع 23 مستوى عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعتمد في تقييمه للجامعات على مؤشر الأداء الأكاديمي، والاعتماد على حجم، وجودة الإنتاج البحثي للجامعات.

التصنيف العالمي

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي؛ مؤكداً أن الجامعة تمكنت من الوجود في مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية، ومن أفضل الجامعات العالمية، وتجاوزت عددًا كبيراً من الجامعات المرموقة.

زيادة معدلات النشر في المجلات والدوريات العلمية

وأوضح أن ذلك يعكس مساعي إدارة الجامعة، وخططها الرائدة؛ للنهوض بالعملية التعليمية، والبحثية، والتوسع في التعاون الدولي، وزيادة معدلات النشر في المجلات، والدوريات العلمية ذات السمعة الأكاديمية، والعلمية المتميزة، وتشجيع البحوث العلمية المتميزة التي تحمل أفكاراً خلاقة؛ تخدم المجتمع، وتسهم في تطوره، وتتسق مع رؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة، التي يأتي من ضمنها دعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم، والتنمية.

الأداء الأكاديمي

ومن جهته، أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ إن تصنيف UARP يعتمد فى تقييمه للجامعات على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي، وعدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات WOS، ومعامل تأثير تلك المقالات، وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث.