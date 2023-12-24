كرم جبر: الإعلام اتسم بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام المصري قام بدور كبير خلال تناول أحداث غزة والانتخابات الرئاسية الأخيرة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعي المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة، بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

الالتزم بالعدالة بين المرشحين

وقال كرم جبر، إنه خلال الانتخابات الرئاسية اعتمد الإعلام المصري على تنفيذ المعايير الدولية والالتزم بالعدالة بين كافة المرشحين وكان إعلاما نظيفا وابتعد عن التجريح وتناول الحياة الشخصية وبعض الممارسات التي كانت موجودة في السابق كما اعتمد على الحشد المبني على الوعي.

هناك ضوابط للإعلام المصري

وأضاف أن الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة، مشيرا إلى أن هناك ضوابط للإعلام المصري منها ألا يزج نفسه في أي خلاف أن يعمل على لم الشمل واحترام شأن الدول الأخرى وألا يوظف في تصفية حسابات.

وقال جبر، إنه يشهد لرئيس الدولة أنه لم يذكر أي رئيس دولة أو دولة إلا بالخير وبالتالي على الإعلام أن يكون على نفس المستوى.

وتحدث عن دور الإعلام في حماية الطفل والنشء والمجتمع محددا عدد من القضايا التي يتم التصدي لها ومنها التطرف والعنف.

وأضاف جبر، أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت نوعا من العلاقات الغريبة ولكن الخطر الأكبر في المنصات لأنها غير مسيطر عليها ولكن نعتمد على وعي الشباب، الذين قادوا حملة مقاطعة عند عرض فيلم كليوباترا بطريقة غير مرضية على إحدى المنصات ما يعني أن هناك وعيا لدى الشباب، مشيرا إلى وجود 75 مليون حساب على فيس بوك معظمها مزيفة ويجب ضبط ذلك والتصدي له.