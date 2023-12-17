مصطفى عمار: الإعلام المصري بنيان مرصوص أمام الخونة والمتربصين

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن الإعلام في عام 2023 أصبح منضبطا، ومصر أصبح لديها كيان إعلامي كبير للغاية متمثل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي استطاع توجيه ضربات قاسية للدول كلها التي تحاول أن تعبث بالأمن القومي المصري وإفساد مخططات كبيرة للغاية آخرها مخطط محاولة تهجير شعب غزة إلى سيناء.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، على راديو أون سبورت إف إم، أن الإعلام نجح لأنه كثف رسالته، وأصبح لدينا إعلاما منضبطا متماسكا موحد الصف، ومن ثم استطاع أن يكون حالة من البنيان الإعلامي المرصوص، لإنقاذ مصر من كل الخونة والمتربصين به، ومن لا يرى ذلك فهو مغيب.

ولفت أن المتربصين والخونة يريدون أن تصبح مصر مثل الدول المحيطة بها غارقة في المشكلات، ومنذ أن انكسرت هذه الدول لم تستطع العودة مجددا، موضحا أن الله عز وجل منح مصر القوة والقدرة في إفساد مخطط كان يريد هدم البلاد.