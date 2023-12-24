محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات على المخابز والأسواق في يناير المقبل

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز مستمرة طوال شهر يناير المقبل، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان رسمي أن الحملات ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير التنمية المحلية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وقال بشارة أن حملة مكبرة لمباحث التموين نفذت عدة حملات تموينية، اليوم الأحد، حملة أسفرت، عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بمركز ومدينة فايد، فيما تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق تقدر بـ 750 كيلو دقيق.

ضبط 100 كيلو سكر

وقال محافظ الإسماعيلية انه تم ضبط 100 كيلو سكر، و35 كيلو أرز ناقصي الوزن، و145 كيلو مكرونة محظور تداولها خارج منظومة التموين بأحد محلات السوبر ماركت، بجانب ضبط 10 كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت حملة الرقابة على المحال التجارية عن تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4محاضر للبيع بأزيد من السعر، و27 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، وسلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.