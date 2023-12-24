خريطة انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات بالدقهلية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، عن انقطاع التيار الكهربائي غدا الإثنين، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، بسبب الصيانة الدورية في محولات المدينة.

خريطة المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء بسبب الصيانة بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من مجلس مدينة ميت غمر، سيتم قطع الكهرباء غدا الاثنين لمدة 4 ساعات، حيث سيتم فصل لوحة توزيع الكهرباء بقربة دقادوس في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز المدينة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بداية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، وجاءت المناطق التي ستتأثر بفصل الكهرباء وهي دقادوس، الحاجبي، ومستشفى دقادوس، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مصنع البلاستيك، كلية التربية النوعية فرع ميت غمر، أصحاب المخابز.

اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء

وناشد مجلس مدينة ميت غمر المواطنين، والمصالح الحكومية والمستشفيات المتأثرة بفصل التيار الكهربائي واتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء وتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين عودة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في المدينة،