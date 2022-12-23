لمدة 6 أيام.. خريطة قطع التيار الكهربائي بالدقهلية لأعمال الصيانة

أعلن قطاع الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق المتفرقة بنطاق حي غرب المنصورة بدء من غدٍ وحتى يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرًا لافتا إلى أن عملية الفصل ستتم لمدة ساعة واحدة وبشكل دوري في كل منطقة لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي والمناطق المتأثرة

وحدد قطاع الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الأماكن التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانةكالتالي:

- يوم السبت: منطقة المجزر مساكن الفرن، شارع السيد سليم من محمد فتحي.

- الأحد: شارع المدارس بالمجزر، شارع محمد فتحي.

- الإثنين: منطقة مساكن المجزر، وشارع السيد سليم من محمد فتحي.

- الثلاثاء: البشطمير من امتداد عبدالسلام عارف، وشارع محمد فتحي.

- الأربعاء: منطقة المجزر مساكن الإيواء، شارع ستوتة من محمد فتحي.

- الخميس: البشطمير من العبور، وشارع محمد فتحي.

اتخاذ اللازم بالمناطق المتأثرة خلال فترة انقطاع الكهرباء

وطالب قطاع الدقهلية المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.