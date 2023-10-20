شركة شمال الدلتا للكهرباء تقدم خدمة جديدة لذوي الهمم.. اعرفها

أتاحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خدمة لذوي الاحتياجات الهمم وكبار السن، لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الشحن بالمنازل عبر الهاتف المحمول، لممارسة حياتهم اليومية بكل سهولة ويسر وإتمام خدماتهم من منازلهم دون الحاجة للانتقال.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، خطوات نظام الشحن الإلكتروني من خلال تطبيق «سهل وخالص وفوري» وتفعيل خدمة شحن العدادات عن طريق التليفون المحمول باستخدام كروت NFC.

طريقة شحن العداد عن طريق كروت NFC لكبار السن وذوي الهمم

1- يقوم المشترك بتحميل تطبيق سهل، حال كان نوع العداد جلوبال من Google play أو App store.

طريقة شحن العداد باستخدام تطبيق سهل

2- يقوم المشترك بتسجيل الدخول للبرنامج عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.

3- يتم تمرير كارت شحن عداد الكهرباء على الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

4- يختار الشخص تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

5- اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ اللازم خصمه للشحن حال كان من رصيد الموبيل أو من كارت الفيزا.

6- يقوم بالضغط توجه بالدفع.

7- يتم إدخال كارت الكهرباء في العداد ويتم بعدها تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.