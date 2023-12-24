ورشة عمل بكلية العلوم بأسيوط عن «إعداد الشرائح النباتية»

نظمت كلية العلوم في جامعة أسيوط ورشة عمل بعنوان «إعداد الشرائح النباتية»، والتي تمتد ليومين، خلال الفترة من 24 إلى 25 من ديسمبر، بقاعة الدكتور محمد إبراهيم عبدالقادر، بقسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية، تحت إشراف الدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد الكلية.

شهد افتتاح الورشة الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر الطيب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نعيمة محمد همام رئيسة القسم، والدكتور مؤمن مصطفى زارع منسق الورشة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، إلى جانب 15 من المتدربين من أعضاء هيئة تدريس القسم، والهيئة المعاونة لهم.

تطوير العملية التعليمية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، دعم إدارة الجامعة لأنشطة الكلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أبنائها، وتطوير العملية التعليمية، ونقل الخبرات لهم، وذلك في إطار رؤية الجامعة؛ لتطوير المستوى التعليمي، والأكاديمي للطلاب.

افتتاح ورشة العمل للمنتسبين لقسم النبات والميكروبيولوجي

وأعرب الدكتور محمود عبد العليم عن سعادته؛ بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل للمنتسبين لقسم النبات والميكروبيولوجي، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الورش؛ من أجل مشاركة، ونقل الخبرات من جيل إلى جيل؛ لكي يتم العمل بشكل متكامل، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والبحث العلمي بالكلية، كما يؤدي لتحسين تصنيف الكلية، والجامعة على المستوى الدولي.

ومن جانبه، رحب الدكتور عبد الحميد أبوسحلي؛ بالمشاركين في الافتتاح، مشيداً بقسم النبات، ونشاطه البارز، ومشيراً إلى أهمية موضوع الورشة، التي يتم فيها تدريب المشاركين؛ على عمل قطاعات طولية، وعرضية في عدة أنواع من النباتات، وصباغتها، وفحصها؛ للتعرف عليها تفصيلياً، داعياً المتدربين إلى تحقيق الإفادة القصوى من الورشة، والمشاركة في مختلف ورش العمل، والبرامج التدريبية.