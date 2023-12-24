عاجل.. تفاصيل تحصيل رسوم على تحويلات الأموال في إنستاباي خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024، ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزي المصري بتحصيل رسوم على التحويلات النقدية على تطبيق إنستاباي الخاص به الذي للمستخدم الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظياً من خلال الهاتف المحمول.

واستمر البنك المركزي المصري بتقديم خدمات إنستاباي بدون أي رسوم منذ بداية إصداره، ويبدأ في تحصيل رسوم على المعاملات المالية بداية من مطلع العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح، بحسب ما ذكر إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict الفترة الماضية.

البنوك المتوفرة على إنستاباي

ويشمل تطبيق إنستاباي عددا من البنوك المصرية وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.​​

الحد الأقصى للمعاملات المالية على إنستاباي

ويتيح تطبيق إنستاباي التحويلات النقدية 70,000 جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية، و120,000 جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد، و400,000 جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.