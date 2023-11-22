عاجل.. توضيح مهم بشأن التسجيل في تطبيق إنستاباي أثناء التواجد خارج مصر

يتيح تطبيق إنستا باي، لعملاء البنوك إمكانية الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظياً من خلال الهاتف المحمول، إذ يمكن ربط جميع الحسابات البنكية وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بالبنوك بالتطبيق، وهو أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

ويتطلب استكمال عملية تسجيل الحساب البنكي على تطبيق إنستا باي إدخال رقم بطاقة الخصم المباشر ورقمها السري للتصديق على عملية إضافة الحساب البنكي، أما في حالة ربط بطاقة ميزة مسبقة الدفع فيجب إدخال رقم بطاقة ميزة مسبقة الدفع بالإضافة إلى رقمها السري.

وترصد «الوطن»، طرق التسجيل في تطبيق إنستا باي، وماذا بعد الانتهاء من التسجيل، وفقًا لموقع التطبيق.

كيفية التسجيل في تطبيق انستا باي

- حمل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول.

- خلال عملية التسجيل يجب التأكّد أنَّ رقم الهاتف المحمول هو المسجل لدى البنك.

- سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك وتعيين رقم سري IPN PIN لتأمين الحساب.

ماذا يحدث بعد التسجيل؟

بمجرد التحقق من هاتفك المحمول، سيتوجب عليك تحديد حسابك البنكي وإضافة حسابك وتحديد عنوان الدفع اللحظي IPA الخاص بك وإنشاء كلمة السر الخاصة بحسابك IPN PIN.

ما هو عنوان الدفع اللحظي؟

عنوان الدفع اللحظي IPA هو عنوان مبسط لحسابك الشخصي على التطبيق الذي يمكنك من خلاله إرسال واستقبال الأموال بدلاً من استخدام بياناتك البنكية، وهو مثل البريد الإلكتروني الذي يمكنك من خلاله إجراء جميع التحويلات ويكون في صوره Name@instapay.

كم عدد الحسابات التي يمكنني ربطها؟

لا يوجد حد معين لعدد حساباتك التي يمكنك ربطها، ومع ذلك يجب أن تكون جميع الحسابات التي تريد تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

كم عدد عناوين الدفع اللحظية IPA التي يمكن اضافتها؟

يتيح التطبيق إنشاء عنوان دفع لحظي IPA واحد لكل حساب، لذلك يمكن أن يكون لديك أي عدد من عناوين الدفع اللحظيه IPA بناءا على عدد الحسابات المسجلة.

هل يمكن التسجيل في تطبيق إنستاباى اثناء التواجد خارج مصر؟

- يمكن التسجيل علي تطبيق انستاباي من خارج مصر وتنفيذ معاملاتك المالية لحظياً بين البنوك المصرية.

- اتباع خطوات التسجيل والتأكد ان رسالة التأكيد بيتم ارسالها من رقم موبايلك المصري المسجّل في البنك.

- يجب التأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بك يعمل من خارج مصر من أجل ارسال رسالة التأكيد (SMS) منه التي ترسل من اجل تفعيل تطبيق إنستاباي.

- يجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري اثناء التسجيل في تطبيق انستاباي.