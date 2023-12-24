علامات تدل على الإصابة بـ«الربو».. أبرزها ضيق التنفس والسعال

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يصاب الكثيرون بمرض الربو الشعبي خاصة الكبار، وذلك نتيجة التدخين أو التعرض للأتربة أو الروائح النفاذة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق لتجنب الإصابة.

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أسباب الإصابة بمرض الربو وطرق الوقاية من الإصابة منه، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين اتباع بعض الإرشادات والتعليمات من أجل الوقاية من الإصابة بالمرض والتي من أبرزها التوقف عن التدخين.

أسباب الإصابة بمرض الربو الشعبي

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الربو الشعبي، وفقا لمًا ذكرته وزارة الصحة والسكان ومنها:

- التعرض للهواء البارد.

2 - ملوثات الهواء وعلى سبيل المثال: الدخان.

3 - تناول بعض الأدوية.

4 - حالات عدوى الجهاز التنفسي.

5 - الانفعالات القوية والتوتر.

6 - مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء مثل حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات.

أعراض الإصابة بالربو

ومن الأعراض التي تدل على الإصابة بالربو الشعبي وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، ضيق النفس ضيق الصدر أو ألم الصدرأزيز الصدر عند الزفيرصعوبة النومنوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا.