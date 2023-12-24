محافظة مطروح تقنن 2101 عقد مبانٍ وأراضٍ زراعية: هدفنا الاستقرار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من استخراج 2101 عقد مسجل نهائي عبارة عن 1879 عقد أراضٍ مقام عليها مبانٍ، و222 عقود أراضٍ زراعية، على مستوى محافظة مطروح من خلال الإدارة العامة للأملاك وإدارات الأملاك بمجالس المدن، في إطار خطة المحافظة لتقنين أوضاع العقارات بتوجيهات من القيادة السياسية.

تقنين أوضاع أراضي البناء في مدن مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهدف من تقنين الأراضي المقام عليها المباني المنازل والعمارات وغيرها للمواطنين، هو استقرار أوضاع أهالي محافظة مطروح في جميع مراكز ومدن المحافظة من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا ومروراً بمدن العلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة.

تقنين أوضاع الأراضي الزراعية

وأضاف محافظ مطروح أنه يجري في محافظة مطروح بجانب أراضي البناء، تقنين أوضاع الأراضي الزراعية طبقاً للشروط المعمول بها في هذا الشأن والتي تتضمن وجود مغروسات في هذه الأراضي وتزرع بشكل دائم منذ فترة، مثل أشجار التين وأشجار الزيتون وغيرها من الزراعات الأخرى ويتم اتخاذ جميع الإجراءات بدءاً من تقديم الطلبات والمعاينة ودخول لجان والفحص والتقدير وإنهاء الإجراءات يعقبها توقيع العقود بعد سداد الرسوم في خزانة الدولة من خلال المراكز التكنولوجية بمراكز المدن على مستوى المحافظة، ونواصل حالياً أعمال التقنين من خلال اللجان المختصة بالمدن، بالإضافة إلى اللجنة العليا للأملاك بالمحافظة، والتي تقوم بالمراجعة النهائية واستخراج العقود والعرض على السلطة المختصة.