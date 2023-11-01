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وكيل تعليم الأقصر يطمئن على سلامة الطالبات بعد تلقي التطعيمات

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
05:27 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
وكيل تعليم الأقصر

وكيل تعليم الأقصر

تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حالة الطالبات اللاتي أصبن أثناء تلقي جرعة تطعيمات بمستشفى الكرنك الدولي، للاطمئنان على سلامتهن.

وأكد الدكتور أحمد برعي، مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن الطالبات الخمسة بصحة جيدة، وأجريت لهن الفحوصات الطبية، وتبين أنهن لا يعانين من أي عرض عضوي، والأمر نفسي تماما نتيجة خوف زائد (فوبيا) من أخذ المصل، والذى حدث على إثر شائعات سلبية جرى تناقلها داخل المدرسة، لافتا إلى أن الطالبات ليس لديهن ما يمنع من استكمال الدراسة بشكل طبيعي.

تحقيق فوري لمعرفة مصدر الشائعة

وأصدر خالد، تعليماته بفتح تحقيق فوري داخل المدرسة لمعرفة مصدر الشائعة ومحاسبته، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي فرد داخل المؤسسة التعليمية يشيع أخباراً كاذبة، وأنه لن يسمح بزعزعة أمن الطلاب داخل مدارسهم، أو المساس والعبث باستقرار المؤسسة التعليمية داخل المحافظة بوجه عام.

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