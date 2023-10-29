«الصحة»: مصر خالية من التهاب السحايا بفضل التطعيمات الإجبارية

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي اليوم، إنّ مصر خالية من التهاب السحايا، بفضل التطعيمات الإجبارية التي توفرها الدولة.

وأضاف قنديل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنّ مصر تعطي جميع المواليد تطعيما ضد الدرن، وهو لقاح يساعد على تقليل الإصابة بالتهاب السحايا، كما توفر الدولة تطعيمًا آخر ضد هيموفيليس إنفلونزا، إضافة إلى تطعيم المواطنين الذين يسافرون إلى المناطق التي ينتشر فيها التهاب السحايا.

وأوضح قنديل أنّ عدد حالات التهاب السحايا في مصر خلال العام الجاري بلغ 8 فقط، وهو عدد قليل للغاية.

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن مصر توفر جميع الأدوات التشخيصية لمرض التهاب السحايا، والتي تساعد في معرفة ما إذا كانت مصر بحاجة إلى تطعيم جديد أم لا.