ذهبية وبرونزية بطولة الجمهورية للمصارعة لأبطال القومي بكفر الشيخ

تُوج ثلاثة من أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بثلاث ميداليات بين الذهبية والبرونزية في ختام بطولة الجمهورية للمصارعة المفتوحة، نظمها الاتحاد المصري للمصارعة على صالة المركز الأوليمبي بسموحة بالإسكندرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعبين بالفوز

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية، مؤكدا دعم المحافظة للأبطال الرياضيين.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمحافظة، أن الميدالية الذهبية ذهبت للاعب عماد غالي، وزن 72 كيلوجراما، روماني، حاصلا على المركز الأول، كما فاز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث كل من أحمد عبد الباري، وزن 60 كيلو، وفارس محمد، وزن 87 كيلو.

موهبة تستحق التقدير

كما ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الأداء المتميز لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، بدعم وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي، ودور الجهاز الفنى فى تطوير أداء اللاعبين من أبناء المشروع، مشيرا إلى الإنجاز الذى حققه أبطال مصارعة المشروع فى البطوله الأفريقية فى تونس الشقيق، مايو الماضى وتكريم محافظ كفر الشيخ للاعبين والجهاز الفنى عقب عودتهم.