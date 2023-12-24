عمرو عبدالعزيز: «الزواج مسؤولية مش عشان أجيب عيال وأنبسط»

قال الفنان عمرو عبدالعزيز، إنَّ الإقبال على الزواج لابد أن يكون مدروسًا وعلى من يريد الزواج أن يراجع مفاهيمه حول هذا الميثاق، وأنه ليس مجرد «تجربة» تحتمل النجاح أو الإخفاق.

وأكّد «عبدالعزيز»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أهمية أن يكون الشاب قادرًا على الزواج ومسؤولياته: «قادر تفتح بيت وتتحمل مسؤولية الزوجة والأولاد».

الزواج مسؤولية

وأضاف أنَّ الزواج مسؤولية ولابد أن يكون الشخص مؤهلا قبل الإقبال على هذه الخطوة مردفًا: «الزواج مش عشان أجيب لي عيل وأنبسط، ولكن لابد تكون واخد القرار والخطوة بإرادتك ومقتدر ماديًا ونفسيًا ومعنويًا».

وتابع الفنان عمرو عبدالعزيز: «كان لي تجربة خطوبة ويوم حفل الخطوبة نسيت الدبل في البيت، ولكني عُدت مرة أخرى وأحضرتها وأكملت الاحتفال بالخطبة».

واختتم بالإشارة إلى أنه لا يعتبر نفسه مطربًا ولكنه «مؤدي»، موضحًا: «أول من حببني في فن الغناء هو الفنان الراحل محمود الجندي، وكنت عاشقًا لصوته خاصة في الموال».