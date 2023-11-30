أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الزواج بغرض «التجربة»

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الإنسان عليه قبل اتخاذ أي خطوة أن يدرسها جيدا، ويضع خطة لما هو مقبل عليه وهذا منتشر في الغرب، مضيفا: «هنا لو شاب هيتزوج لازم يدرس الخطوة المقدم عليه، هل هو قادر على الزواج وتكاليفه هل يستطيع تربية الأطفال وتحمل مسؤوليتهم».

وقال «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «من يضع خطة لحياته ستجده يقوم بكل خطوة بنظام، يمكن أن يؤجل الإنجاب سنة أو أكثر، حتى يضع أولوياته، لكن مينفعش أتزوج وأقول أجرب فهذا خطأ كبير ويعرض إنسانة إخرى لصدمات نفسية».

الإنسان تعلم وعلم النظام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الإنسان تعلم وعلم النظام، فالحضارة الإسلامية تأسست بالعلم والدراسة والنظام، وليس كل الأمور تسير دون دراسة وخطة، فمثلا الزواج مؤسسة تحتاج إلى مدير ناجح، من يستطيع القدرة على الإدراة فليتوكل على الله ومن لا يستطيع فلا يعرض الآخرين أو الطرف الآخر للأزمات».