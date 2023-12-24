الملحق العسكري الدفاعي الصيني السابق: الفلبين تشكل تهديدا لاستقرارنا

قال البروفيسور تشنج شي تشونج الملحق العسكري الدفاعي الصيني السابق، إن هناك العديد من الدول الصغيرة بالنسبة للصين لكن بكين لها علاقات متفاهمة مع هذه الدول، ولم نكن نسمع خلافًا معها.

وقف السفن

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من كوريا الجنوبية مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقا» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفلبيني تعهد مطلع هذا العام أن يوقف السفن التي تخترق بحر الصين.

الخلاف بين الصين والفلبين

ولفت إلى أن الفلبيين تراجعت عن هذه الوعود، وباتت تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، بما يخالف قوانين الأمم المتحدة، وسبب الخلاف بين الصين والفلبين أن الفلبين احتلت عددا من الجزر في بحر الصين.