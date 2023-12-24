جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
07:52 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
امتحانات الدقهلية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن مواعيد وجدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو الثانوية والإعدادية، والتي من المقرر لها أن تبدأ 9 يناير وتستمر لمدة شهر.
وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جدول الابتدائية جاء كالآتي:
للصف الرابع الإعدادي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.
- يوم الأربعاء 10 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.
- يوم الخميس 11 يناير.. الرياضيات وICT.
- يوم السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.
- يوم الأبعاء 10 يناير مادة العلوم والمهارات المهنية
- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.
- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات وICT
الصف السادس الابتدائي
- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.
- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.
- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الجبر والإحصاء.
- يوم الخميس 11 يناير.. مادة العلوم.
- يوم الأحد 14 يناير.. مادة الهندسة.
- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.
- يوم الأربعاء 17 يناير.. مادة اللغة العربية.
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي
- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية.
- يوم السبت 12 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.
- يوم الاثنين 15 يناير.. مادة العلوم.
- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادة الهندسة.
- يوم الأربعاء17 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية
جدول الشهادة الإعدادية بالدقهلية:
- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.
- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.
- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية
- الخميس لمادة الكيمياء ومادة التاريخ
- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء
- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا
- الخميس لمادة الرياضيات
- الاثنين 22 يناير لمادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية
- الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي
- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.
- السبت 13 يناير مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.
- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.
- الأربعاء «الأحياء، الفلسفة والمنطق»
- الأحد 21 يناير- اللغة الأجنبية الأولى.
- الثلاثاء- مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».
- الخميس 25 يناير- تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.