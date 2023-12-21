محافظة الدقهلية تعلن مواعيد التقديم لمسابقة الأم المثالية

أعلنت محافظة الدقهلية عن مواعيد التقديم لمسابقة الأم المثالية بالدقهلية خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي السنوي للدولة المصرية بعيد الأم، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

فتح باب التقديم لتلقي طلبات مسابقة الأمهات المثاليات

وبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، تقرر البدء من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري وحتي يوم الخميس 18 يناير المقبل 2024 فتح باب التقديم لتلقي طلبات مسابقة الأمهات المثاليات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية في مدينة المنصورة بجوار الإدارة العامة للمرور بشارع عبد السلام عارف.

فئات مسابقة الأم المثالية بالدقهلية

- أم طبيعية.

- أم كافلة.

- أم من ذوي الإعاقة «سمعية، بصرية، حركية»

- أم من ذوي الإعاقة حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة دكتوراة أو ماجستير.

- أم نموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

ويتم فحص المتقدمين من خلال لجنة الاختيار وفقا للشروط الواجب توافرها في المرشحين واستيفاء المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة

- إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأي من أعضاء اللجان العامة أو المحلية.

- بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

- قيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء.

- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات «صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من مؤهلات الأم والأبناء».

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة.

الشروط المطلوبة:

- السن لايقل عن 50 عاما للأمهات.

- الإلمام بالقراءة والكتابة.

-ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط.

هواتف للتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية 0502260101- فاكس 050 2266104