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«المركزي للمحاسبات» يترأس اجتماع «المراجعين الخارجيين» للاتحاد الأفريقي

كتب:

ماهر هنداوي
06:34 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

ترأس المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة أكرا بغانا، والذي اختتمت أعماله أمس.

دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي

وأكد «بدوي»، خلال الكلمة الافتتاحية، أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس من أجل تحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

وانتهى الاجتماع إلى اعتماد استراتيجية المراجعة الشاملة للقوائم المالية لمؤسسات الاتحاد الافريقي والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

كما خلص كذلك إلى إقرار منهجية تنفيذ المراجعات الخاصة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها خلال العامين 2023 – 2024.

ووضع الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، استراتيجية لتنفيذ المراجعات الخاصة وجاءت لتشمل مجموعتين، الأولى تتضمن المراجعة المالية لحسابات أربع جهات وهي: مفوضية الاتحاد في أديس أبابا، المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأديس أبابا، البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بـ أكرا، ومن المقرر أن تبدأ المراجعات الخاصة عملها اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023.

يذكر أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022، ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات «الاتحاد» وكافة اللجان والكيانات التابعة له.

وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.