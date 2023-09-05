آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التفاصيل

كشفت بوابة وظائف الحكومة المصرية، عن آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي أعلنها الجهاز، اليوم، في نشرة رسمية أشار فيها إلى أنّ التقديم للوظائف المعلن علنها والمطروحة لشغلها يمتد 30 يوما من تاريخ الإعلان.

آخر موعد للتقديم لوظائف «المركزي للتنظيم والإدارة»

ونستعرض في التقرير التالي آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتفاصيل أخرى منها إجراءات والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف المطروحة والوصف الوظيفي لها على النحو التالي:

وحددت بوابة الوظائف الحكومية آخر موعد للتقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددها 26 وظيفة متنوعة الدرجات الوظيفية والمالية حيث يكون آخر موعد للتقديم يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل 2023.

الوظائف الشاغرة المعلن عنها

1- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

2- رئيس الإدارة المركزية لسياسات وخطط تنمية القدرات.

3- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الموارد البشرية.

4- رئيس الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية.

5- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للهيئات العامة.

6- مدير عام الإدارة العامة لاعتماد المراكز التدريبية والمتابعة.

7- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للوحدات المحلية.

8- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للجامعات و المراكز البحثية.

9- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للهيئات العامة.

10- مدير عام الإدارة العامة للأرشيف الإلكتروني.

11- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

12- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات.

13- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

14- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.

15- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

16- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

17- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

18- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

19- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

20- مدير عام الإدارة العامة للتظلمات.

21- مدير عام الإدارة العامة لبوابة الوظائف الحكومية.

22- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية.

23- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجهات المركزية.

24- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجامعات والمراكز البحثية.

25- مدير عام الإدارة العامة للقضايا.

26- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والتظلمات والعقود.

أهم الشروط الأساسية العامة للتقديم للوظائف

- المهارات الأساسية: الإلمام بإجراءات ومراحل التقاضي، والإلمام التام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، البلاغة اللغوية، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، حل المشكلات وإدارة الأزمات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

المؤهل المطلوب: عالٍ، وعالٍ قانوني.