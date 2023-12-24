أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام 2024 في الإسماعيلية لجميع المراحل الدراسية، بعد اعتماد محافظ الإسماعيلية لها خلال الساعات القليلة الماضية وتجهيز اللجان المختلفة في المدارس ورفع حالة الطوارئ بالإدارات التعليمية استعدادا لانطلاق ماراثون الامتحانات.

جدول امتحانات نصف العام 2024 في الإسماعيلية

وينطلق جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للصف الرابع الابتدائي

يوم الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية.

الخميس 11 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات.

السبت 12 يناير: مادة العلوم ومادة ICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وحددت التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية كالاتي

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات.

الخميس 11 يناير: العلوم ومادة ICT.

السبت 12 يناير: مادة الدراسات ومادة اللغة الإنجليزية.

كما حددت جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: العلوم ومادة ICT.

الخميس 11 يناير: اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية. السبت 12 يناير: الرياضيات ومادة المهارات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية.. المرحلة الإعدادية

كما أنهت مديرية التربية والتعليم تجهيزات امتحانات المرحلة الإعدادية وأعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية للصف الأول الإعدادي كالاتي

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي.

الأربعاء 10 يناير: اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الخميس 11 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية.

السبت 12 يناير: الهندسة والعلوم.

الأحد 13 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

وحدد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي.

الأربعاء 10 يناير: الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 12 يناير : الجبر والتربية الدينية.

الأحد 13 يناير: مواد العلوم والتربية الفنية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالاتي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء.

الاثنين 25 يناير: العلوم والتربية الفنية.

الثلاثاء 26 يناير: مادة الهندسة.

الأربعاء 27 يناير: الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية.. المرحلة الثانوية

وقالت مديرية التربية والتعليم إن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 يبدأ

السبت 13 يناير: اللغة العربية والأحياء.

الاثنين 15 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 17 يناير: الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

الثلاثاء 23 يناير: الفيزياء والفلسفة والمنطق.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي

الأحد 14 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 16 يناير: الفيزياء والجغرافيا وتطبيقات الرياضيات امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس 18 يناير: اللغة العربية.

الاثنين 22 يناير: الكيمياء والتاريخ والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع.

الأربعاء 24 يناير: جبر وتفاضل وحساب مثلثات واللغة الأجنبية الثانية.