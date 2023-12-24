اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وحمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 لجميع المراحل الدراسية بمحافظة المنيا، المقرر أن تبدأ في شهر يناير المقبل، في إطار الاستعدادات لبدء امتحانات نصف العام الدراسي.

جدول امتحانات نصف العام محافظة المنيا

وتشمل جداول الامتحانات التي اعتمدها محافظ المنيا في وقت سابق، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس الأمل للمكفوفين، والتعليم الفني، والتعليم العام، والتعليم الابتدائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جدول امتحانات نصف العام محافظة المنيا 2024 لجميع المراحل الدراسية ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الصفحة (من هنا).

وأكد محافظ المنيا على مدير مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية في مختلف المراكز التسع، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مقار اللجان الامتحانية، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها.

أداء امتحانات نصف العام في يسر

وشدد محافظ المنيا على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لطلاب المحافظة، لأداء امتحانات نصف العام في سهولة ويسر.

ووجه المحافظ الطلاب بالتحلي بالمواظبة على المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات، لتحقيق النجاح والتفوق.