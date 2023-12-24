تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، إجراء تعديلًا على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للمرحلة الابتدائية التي تشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتيسير على الطلاب، واستجابة لرغبة أولياء الأمور، لإتاحة فاصل زمني بين مواعيد ومواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 والمقرر عقدها خلال يناير المقبل.

الاستجابة لمطلب أولياء الأمور ورغبة الطلاب

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، بالاستجابة لمطلب أولياء الأمور ورغبة الطلاب في هذا الشأن، تم إجراء تعديل على جدول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية.

جدول الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول ببني سويف

الثلاثاء 9 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 9 يناير 2024: المهارات المهنية

الخميس11 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الخميس11 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 14 يناير 2024: العلوم

الأحد 14 يناير 2024: ICT

الثلاثاء 16 يناير 2024: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول ببني سويف

الثلاثاء 9 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 9 يناير 2024: ICT

الخميس11 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس11 يناير 2024: اللغة الأجنبية

الأحد 14 يناير 2024: الرياضيات

الأحد 14 يناير 2024: المهارات المهنية

الثلاثاء 16 يناير 2024: العلوم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول ببني سويف

الخميس 4 يناير 2024: اللغة العربية

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الأربعاء 10 يناير 2024 الرياضيات

السبت 13 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024: ICT

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم

الاثنين 15 يناير 2024: المهارات المهنية.