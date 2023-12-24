جامعة الدلتا التكنولوجية تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية، بحضور الدكتور أشرف السيسي، نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.

استعدادات جامعة الدلتا التكنولوجية للامتحانات

وخلال الاجتماع، تم مُناقشة آخر الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية للعام الجامعي 2024 في محافظة المنوفية، ووجه الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بضوابط أداء الاختبارات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، بإلإضافة إلى متابعة أعمال التصحيح والكنترول بصورة مستمرة لسرعة ودقة رصد النتائج.

كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للكلية وتوصيف المقررات الدراسية وترسيخ قيم الجودة والاعتماد الأكاديمي للبرامج، بما يتوافق مع خطة الجامعة ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تم مناقشة أهمية المركز الجامعي للتطوير المهني الذي بصدد أن تفتتحه الجامعة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يسهم في تنمية وتطوير مهارات الطلاب التي تؤهلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

تحقيق التكامل بين مجالات العملية التعليمية

وأكد الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة، لتطوير مجالات التعلم والتعليم، البحث والتطوير، الابتكار وريادة الأعمال، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي.