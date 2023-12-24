مقتل ضابط بسلاح المدرعات الإسرائيلي في معارك بشمال غزة كتب: شريف سليمان 06:36 م | الأحد 24 ديسمبر 2023 جيش الاحتلال أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط بسلاح المدرعات في معارك بشمال غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «تواريخ ميلاد أبنائه».. جيش الاحتلال يعلن التوصل لمعلومات بشأن محمد الضيف جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 200 موقع في قطاع غزة خلال 24 ساعة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد.. تفاصيل مقتل 8 جنود في غزة روايات صادمة.. ماذا فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثث مستشفى كمال عدوان؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن مزيد من الخسائر بين قواته بقطاع غزة جيش الاحتلال غزة فلسطين العدوان الاحتلال بقلم شريف سليمان