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مقتل ضابط بسلاح المدرعات الإسرائيلي في معارك بشمال غزة 

كتب:

شريف سليمان
06:36 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط بسلاح المدرعات في معارك بشمال غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان