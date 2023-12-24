علاء مصطفى: مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على طلب المناقشة العامة الذي جرى تقديمه من النائب طارق نصير، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، «إن الدولة المصرية تحتل مكانة بارزة كوجهة مهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك ثاني أكبر معبر بحري لكابلات الإنترنت في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يمر من خلالها 24 كابلًا تمثل 17% من الكابلات البحرية العالمية، مؤكدا أن هذه البنية التحتية تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

ووجّه النائب علاء مصطفى السؤال للحكومة بشأن بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين ودعم صناعة مراكز البيانات، خاصة في وادي التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية بشرق الإسماعيلية.

بيان خطة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في توفير مقومات صناعة مراكز البيانات في مصر متمثلة في المقومات التكنولوجية مثل الكابلات البحرية، والمقومات الفنية واللوجستية مثل أنظمة التبريد المتقدمة، وأيضًا المقومات البشرية متمثلة في الكوادر البشرية المدربة، وأخيرًا المقومات التشريعية والتي تمثلت في وضع الأطر التنظيمية لبناء مراكز البيانات وتخزين البيانات من جهاز تنظيم الاتصالات، وأيضًا إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.