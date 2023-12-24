«تضامن الدقهلية» تنظم دورات تدريبية للرائدات الاجتماعيات

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن تنظيم تدريبات برنامج وعي للرائدات الاجتماعيات، وجاءت اليوم الأحد 24 ديسمبر من أجل إكسابهن مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية.

تدريب الرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

وأضاف عبد العزيز، في بيان له، أن التدريبات جاءت في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق بين برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشؤون المرأة لتدريب الرائدات الاجتماعيات للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.

الهدف من تدريب الرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

وأشار إلى أن التدريب للرائدات في محافظة الدقهلية جاء لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية ورسائل، ومنهج وعي للتنمية المجتمعية، وإكسابهم مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية من أجل القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية.

وأشار إلى أن التدريبات بدأت من خلال عقد 4 دورات تدريبية تستهدف تدريب 120 رائدة بواقع 30 رائدة بكل دورة، لكلا من رائدات ميت غمر ومركز المنصورة وطلخا ونبروه بقاعات المديرية ونادى العلمين بطلخا.