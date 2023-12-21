«صحة قنا» تعقد تدريبات مكثفة لمكافحة العدوى بالإدارات الصحية

وجّه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بعقد سلسلة تدريبات مكثفة لفريق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية والوحدات الصحية.

مكافحة العدوى في مستشفيات قنا

وأوضح «بدران» أن التدريب قدم جرعة علمية حديثة حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى سواءً التعقيم، غسل الأيدي، والأساليب المانعة للتلوث.

وأضاف في بيان صحفي اليوم أن التدريب استمر على مدار أسبوع كامل وقدم محتواه العلمي الدكتورة أميرة محمد قللي مديرة إدارة مكافحة العدوى والدكتور مصطفي الدسوقي عضو فريق مكافحة العدوي بالمديرية أوضح الطرق اللازمة والواجب اتخاذها للتعامل والتخلص الآمن للنفايات الخطرة للحد من انتشار العدوي بين المرضي والفريق الطبي.

أسس مكافحة العدوى

وشدد على ضرورة تبني خطة موسعة تلتزم بها المستشفيات والوحدات الصحية في التوعية لكل الفرق بتلك الجهات حول أسس مكافحة العدوى وأثر ذلك علي الرعاية المقدمة

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالتدريب الجيد والمستمر لكافة الفرق الطبية بالمحافظة.