سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في أول أيام نوة عيد الميلاد (صور)

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، على عدة مناطق بالإسكندرية، تزامنا مع أول أيام نوة عيد الميلاد التي بدأت مبكرا هذا العام، وعقب نوة الفيضة الصغرة التي جاءت متأخرة عن موعدها.

ورصدت عدسة «الوطن» سقوط أمطار غزيرة منذ صباح اليوم على الإسكندرية بالتحديد أحياء المنتزه أول وثان وشرق، منذ الثامنة صباحا، ومستمرة حتى الوقت الراهن.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم السبت، فإن أمطار الإسكندرية اليوم بدأت منذ الواحدة صباحا، ثم توقفت لساعات، وعادت مرة أخرى مع الثامنة صباحا على مناطق شرق وأقصى شرق الإسكندرية.

أمطار الفيضة الصغرى والميلاد مستمرة

وتبع ذلك انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع الموقف بشكل لحظي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة والتي تعمل بها منذ أمس الأول الجمعة وتستمر حتى اعتدال الطقس تزامنا مع أجواء نوة الفيضة الصغرى، بالإضافة إلى نوة عيد الميلاد التي تليها مباشرة خلال تلك الأيام.

نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية

وتأتي نوة عيد الميلاد بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي في 25 ديسمبر، إذ يحتفل الأقباط الكاثوليك في مصر والمسيحيون الكاثوليك في أنحاء العالم مساء اليوم بليلة عيد الميلاد.