سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ثالث أيام تبعات نوة الفيضة

سقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة في الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، وذلك في ثالث أيام تبعيات نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية، منذ أمس الأول الجمعة، والتي تم معها إعلان حالة الطوارئ.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، أماكن سقوط أمطار الإسكندرية، اليوم، التي تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقتي المنتزه أول وثاني خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.

رئيس الصرف الصحي: التعامل مع أمطار الإسكندرية بشكل لحظي

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه قد تم رصد سقوط أمطار غزيرة منذ، أمس الأول الجمعة، في أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق والجمرك، إلا أنه يجري التعامل معها بشكل لحظي.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه قد تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية خلال تلك الأيام الممطرة، مؤكدا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ضمن إعلان حالة الطوارئ.

أجواء باردة في الإسكندرية

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة منذ تبعات تلك النوة.