«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية (صور)

حذرت غرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين من تجدد سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية مساء اليوم، وذلك بعد ورود تقرير من هيئة الأرصاد الجوية ومستدلين على ذلك التحذير باستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

وبحسب بيان غرفة عمليات شركة الصرف الصحي اليوم، فإنه التقرير الوارد أكد استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار وارتفاع أمواج.. حالة الطقس في الإسكندرية

وأوضحت غرفة الصرف الصحي، أنه من المتوقع أن يستمر ذلك الوضع خلال الساعات القادمة ما ينتج عنه أمطار متباينة، مع استمرار ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وعليه أعلنت صرف صحي الإسكندرية، استمرار العمل وفقا لخطة الطوارئ للتعامل مع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، مع إجراء المتابعة والتحديث بشكل لحظي.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بنسبة 40%

يأتي ذلك نتيجة توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.