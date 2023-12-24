نائب: السلع الاستراتيجية متوفرة.. وهناك نية لتمديد مبادرة «معا ضد الغلاء»

كشف النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، تفاصيل مبادرة معا ضد الغلاء بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك في ظل جشع بعض التجار في إخفاء بعض السلع أو ارتفاع أسعارها دون قرار رسمي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه السلع الاستراتيجية متوفرة لكل المواطنين، مبينا أنه يتم توزيع السلع على المواطنين بكل سهولة ويسر دون مشكلات.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت منذ شهرين، وتنتهي بعد 4 أشهر، وهناك نية لتجديدها، لافتا إلى أن هناك جشعا من قبل التجار يتاجرون بقوت المواطن المصري.

وأوضح نصار، أن هناك حالة من الاستقرار داخل الدولة المصرية، مبينا أن هناك دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.