دورة تدريبية للابتكار والريادة بالعصر الرقمي بـ«زراعة الشرقية» لمدة 4 أيام

عقدت مديرية الزراعة، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان الابتكار والريادة في العصر الرقمي، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية في تحقيق التنمية المستدامة بقاعة الإرشاد بالمديرية، فيما امتدت الدورة لنحو 4 أيام خلال الشهر الجاري.

دورة تدريبية 4 أيام بمديرية الزراعة

تأتي الدورة التدريبية تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، على أن تُقام الدورة في الفترة 24 وحتى 28 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور المهندس أشرف صلاح مدير الإرشاد، فيما حاضر في الدورة الدكتور محمد محمد خضر رئيس بحوث بمعهد بحوث الإرشاد بعنوان مفهوم الابتكار الرقمي وتوضيح الفرق بين الإبداع والاختراع.

مقومات الابتكار الرقمي

تناولت الدورة التدريبية الحديث عن مهارات التفكير الإبداعي وأنماط ومجالات الابتكار الرقمي ومقومات الابتكار الرقمي وأنظمته، فيما أعدت الدورة ونظمتها ماري عزمي مدير التدريب والعلاقات العامة بمديرية الزراعة بالشرقية.

استمرار انعقاد دورات تدريبية وندوات

أشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى استمرارية ومواصلة إقامة الندوات التثقيفية والإرشادية، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية للموظفين لرفع مستوى الثقافة لديهم وتمكينهم من الإلمام بكثير من الأمور الهامة للعمل والمهارات الحياتية.