بشير عبد الفتاح: أفريقيا تفضل الاستقلال السياسي وترحب بالتعاون مع روسيا والصين

قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إنّ الساحة الجيوسياسية في غرب أفريقيا، أصبحت مفتوحة على أكثر من سيناريو بعد الانسحاب الفرنسي من هذه المنطقة.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول هذا الإقليم تريد أن يكون لها سياسات مستقلة، سواء على صعيد إدارة الشؤون الداخلية أو السياسة الخارجية.

من يستفيد من أفريقيا: أمريكا أم الصين؟

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه التطلعات لدول الإقليم، تصطدم بتطلعات دول كبرى؛ لملء الفراغ الاستراتيجي الناجم عن الانسحاب الفرنسي، والبحث عن موطئ قدم، مثل أمريكا وحلفائها، الذين يرغبون في سد الطريق أمام دول أخرى، مثل روسيا والصين وتركيا وإيران.

وذكر أن دول غرب أفريقيا ترحب بالدور الروسي والصيني، بسبب تجربتها المؤلمة مع الغرب، سواء من جهة الاستعمار أو من جهة عدم تحقيق هذه الدول أي مصالح، نتيجة وجود الاستعمار الغربي، لاسيما بعد إسقاط روسيا أكثر من 20 مليار دولار ديونًا من على هذه الدول.